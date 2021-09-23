Мэр Вадим Кстенин: «В модернизацию теплового хозяйства в Воронеже вложили уже 1,2 млрд рублей»

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Таких масштабов работ по модернизации теплового хозяйства, которые начались после заключения договора концессии с ПАО «Квадра» в 2019-м году, в Воронеже не было, пожалуй, лет 30. Ежегодно компания продолжает вкладывать ресурсы в прокладку новых и замену старых магистралей, а также в обновление генерирующих мощностей муниципалитета. Мэр Вадим Кстенин высоко оценил эффективность работы по темпам и объемам инвестиций, сообщили в горадминистрации.

По мнению градоначальника, несмотря на сложности последних лет, обновление теплоэнергетического комплекса Воронежа идет хорошими темпами. Уже вложено инвестиций порядка 1,2 млрд рублей.

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– Главный результат не в цифрах, а в качестве услуг для потребителей – на новых сетях перестают случаться аварии, а на тех, которые еще не получили модернизации, они устраняются максимально оперативно. Нам вместе с «Квадрой» предстоит еще очень много работы, чтобы привести до края изношенный муниципальный теплоэнергетический комплекс в порядок и сделать его работу устойчивой и бесперебойной, но уже сейчас мы видим, что эта цель, наконец, стала достижимой, – прокомментировал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В этом году ПАО «Квадра» выделяет на обновление теплового хозяйства Воронежа 380 млн рублей, из которых более 280 млн рублей тратится на замену аварийных теплотрасс. Энергетики уже успели переложить около 18 км муниципальных теплосетей. Например, реконструирован был один из проблемных участков на Ленинском проспекте.

Всего же за три года концессии в Воронеже переложили порядка 60 км теплосетей за 644 млн рублей. По словам управляющего директора филиала ПАО «Квадра» – «Воронежская генерация» Виктора Назарова, в первый год работы специалисты компании зафиксировали более 1200 повреждений на тепловых сетях. В прошлом году эту цифру удалось снизить на 35%.

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– Пожалуй, самое «ощутимое» для горожан направление работы – неудобства, которые приходится терпеть во время отключений. Они должны уже в ближайшей перспективе компенсироваться качественной подачей ресурсов, – заверил Виктор Назаров.

Продолжается в Воронеже и модернизация центральных тепловых пунктов. 41 объект оснастили системой диспетчеризации и энергоэффективным оборудованием, работающим в автоматическом режиме, стоимостью свыше 176 млн рублей. Количество аварийных отключений при этом снизилось на 50% – с 354 до 177 отключений в год. Еще 293 млн рублей направили на обновление 42 городских котельных. Из-за чего теплоисточники стали реже выходить из строя.

Также за два года «Квадра» проложила около 4 км дополнительных линий циркуляции для жителей 84 многоквартирных домов за 11 млн рублей. В этом году работы продолжились. Система рециркуляции появится еще в 13 многоэтажках. На эти цели выделят порядка 8,4 млн рублей.

Напомним, концессионное соглашение по передаче ПАО «Квадра» муниципального теплоэнергетического комплекса было заключено 1 февраля 2019 года. Компания на 15 лет приняла в эксплуатацию 141 котельную, 80 центральных тепловых пунктов и 588 км тепловых сетей (в однотрубном исчислении). По условиям соглашения, «Квадра» взяла на себя обязательства инвестировать в развитие теплового хозяйства Воронежа 3,65 млрд рублей. Из них около 2 млрд необходимо направить на реконструкцию сетей, остальные средства – на обновление оборудования ЦТП, котельных и ряд других направлений. За время действия концессионного соглашения энергетики должны заменить устаревшее оборудование, выполнить комплекс мероприятий по повышению энергоэффективности, снизить удельный расход топлива, провести автоматизацию и диспетчеризацию оборудования.