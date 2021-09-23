С 24 сентября в Воронеже запустят автобусный маршрут №21

24 сентября в Воронеже начнет работу новый автобусный маршрут. На время тестового режима на линию «Шилово (ост. Поликлиника №7) – Северо-Восточный р-н (ост. «Школа»)» выйдет шесть машин. Пока будут проводить анализ пассажиропотока и транспортной работы, корректировать расписание. В дальнейшем количество автобусов планируют постепенно увеличить.

Автобусы следуют от остановки «Поликлиника № 7» по улице Ключникова, улицам Острогожской, Краснознаменной, Челюскинцев, Моисеева, 20-летия Октября, через ВоГРЭСовский мост, по улице Лебедева, Ленинскому проспекту до остановки «Школа». В обратном направлении - по Ленинскому проспекту, улице Героев Стратосферы, через ВоГРЭСовский мост, по улицам 20-летия Октября, Моисеева, Челюскинцев, Краснознаменной, Острогожской, Ключникова.

схема мэрии Воронежа

- Также этой осенью, после соблюдения всех необходимых процедур, в рамках поэтапного внедрения новой маршрутной сети в городе появится еще несколько новых маршрутов - № 29 «Митрофановский источник - ул. Шишкова», № 86 «к-тр Спартак - мкр. Озерки» и друние. О дате их запуска сообщим дополнительно, - отметили в мэрии Воронежа.