Следователи возбудили дело по факту аварии на коллекторе в райцентре под Воронежем

фото администрации Россоши

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» после коммунальной аварии в Россоши.

Напомним, это был настоящий коллапс. 22 августа прорвало канализацию, в течение нескольких дней обрушения произошли на нескольких участках. Из-за прорыва прекратили подачу воды в 323 многоквартирных домах и 21 соцобъект. Несмотря на подвозы воды, ее не хватало, люди были вынуждены брать воду даже в фонтанах. В Россоши объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера, которая сохранялась до 26 августа 2021 года, только тогда ремонтные работы завершили, и воду дали людям. Ситуацию контролировала прокуратура.

- Масштабная коммунальная авария произошла в результате действий должностных лиц органов местного самоуправления, располагали объективными сведениями об аварийном состоянии канализационного коллектора, но не приняли своевременно должных мер по его реконструкции или капремонту, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области. - Расследование уголовного дела продолжается.