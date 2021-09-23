В Воронеже в автобусах крупного частного перевозчика отказались от больших чеков при оплате проезда

Больших чеков больше не будет еще в десяти автобусах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще один воронежский перевозчик АТП № 1 отказался от практики использования чеков в терминалах автобусов при оплате проезда. Точнее, от больших «рулонов». Маленький чек оставят – с уведомлением о том, что платеж прошел.

Напомним, АТП № 1 обслуживает десять автобусных маршрутов - №№ 10А, 16В, 20, 20Б, 37, 50, 54, 59АС, 88 и 120.

Отказ от практики использования чеков начался с муниципального предприятия «Воронежпассажиртрансе». В мэрии обосновали это решение тем, что бумажные рулоны пассажиры чаще всего выбрасывают, и весь мусор скапливается в салонах автобусов. Таким образом, без чеков остались маршруты №№ 6, 8, 9КА, 9КС, 14В, 15, 49, 52, 59, 98, а также все троллейбусы.

Далеко не всех пассажиров такая практика радует. Многие жалуются, что не понимают, прошел платеж или нет, а это дает почву для конфликтов. В АТП № 1, похоже, приняли «соломоново решение» - чтобы и проходы в автобусах не засорять, и у пассажиров было подтверждение оплаты проезда.