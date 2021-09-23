Бывший главный спортсмен Воронежской области нашел новую работу

Владимир Кадурин. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Трудившийся девять лет во главе облдепартамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин нашел новое пристанище – стал помощником ректора ВГТУ.

С 2009-го года он работал заместителем управления физической культуры и спорта, а с 2012 года возглавил областной спортивный департамент, откуда ушел в этом году, получив из рук губернатора Александра Гусева знак «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Любопытно, что работа в вузе не нова для Владимира Викторовича. Он на протяжении 12-ти лет, до того как перешел в спортивное управление, преподавал в институте МВД.