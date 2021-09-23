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Общество23 сентября 2021 13:47

Бывший главный спортсмен Воронежской области нашел новую работу

Владимир Кадурин стал помощником ректора ВГТУ
Алексей СЕРГУНИН
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Владимир Кадурин.

Владимир Кадурин.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Трудившийся девять лет во главе облдепартамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин нашел новое пристанище – стал помощником ректора ВГТУ.

С 2009-го года он работал заместителем управления физической культуры и спорта, а с 2012 года возглавил областной спортивный департамент, откуда ушел в этом году, получив из рук губернатора Александра Гусева знак «Заслуженный работник физической культуры РФ».

Любопытно, что работа в вузе не нова для Владимира Викторовича. Он на протяжении 12-ти лет, до того как перешел в спортивное управление, преподавал в институте МВД.