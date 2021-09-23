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Происшествия23 сентября 2021 13:42

Глава Следственного комитета РФ взял под контроль расследование пищевого отравления воронежской семьи на турбазе

Сальмонеллезом после завтрака в кафе заразились несколько человек, в том числе годовалый малыш
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование уголовного дела по факту отравления на воронежской турбазе.

19 августа 2021 года несколько отдыхающих завтракали в кафе на территории места отдыха. После этого трое взрослых и годовалый ребенок почувствовали себя плохо, их госпитализировали, в больнице поставили диагноз «сальмонеллез». Санврачи проверили кафе, выявили нарушения санэпидтребований при организации питания, экспертиза Роспотребнадзора признала, что кафе создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей. После этого в кафе пришли следователи и после проверки возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Следователи назначили судмедэкспертизу для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших.