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Происшествия23 сентября 2021 12:36

В Воронеже дочь-пенсионерка получила 8 лет за убийство престарелой матери

Женщина устала ухаживать за родительницей и избила ее до смерти
Ярослав ИВАНОВ
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К 8 годам колонии общего режима приговорил суд дочь за убийство матери, находящейся в беспомощном состоянии.

Инцидент произошел в конце сентября 2020 года. В квартире на Ленинском проспекте обнаружили тело 98-летней женщины с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. При этом 69-летняя дочь погибшей, проживавшая в этой же квартире сообщила, что мать получила травмы в результате неоднократного падения с дивана.

Но криминалисты не могли не видеть, что синяки были замазаны тональным кремом. Да и судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате закрытой травмы груди с повреждением левого легкого.

В итоге дочь призналась, что из-за неприязненных отношений, обусловленных длительным уходом за престарелой матерью, избила ее иак, что та скончалась.