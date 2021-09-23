В Воронеже дочь-пенсионерка получила 8 лет за убийство престарелой матери

К 8 годам колонии общего режима приговорил суд дочь за убийство матери, находящейся в беспомощном состоянии.

Инцидент произошел в конце сентября 2020 года. В квартире на Ленинском проспекте обнаружили тело 98-летней женщины с телесными повреждениями, свидетельствующими о криминальном характере смерти. При этом 69-летняя дочь погибшей, проживавшая в этой же квартире сообщила, что мать получила травмы в результате неоднократного падения с дивана.

Но криминалисты не могли не видеть, что синяки были замазаны тональным кремом. Да и судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате закрытой травмы груди с повреждением левого легкого.

В итоге дочь призналась, что из-за неприязненных отношений, обусловленных длительным уходом за престарелой матерью, избила ее иак, что та скончалась.