Сбер запустил портал по финансовой грамотности

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Цель нового ресурса — показать, что управлять финансами (а значит, и улучшить качество своей жизни) под силу каждому.

На единой платформе собрана важная информация об обращении с деньгами и финансовых инструментах для накоплений, страхования и инвестиций, необходимая всем независимо от возраста и уровня дохода. Она представлена в разных форматах — это и академический контент, который впоследствии сложится в полноценную финансовую энциклопедию, и образовательно-развлекательные материалы. Вариативность подачи информации и её градация по уровню сложности (от нулевого до продвинутого) позволят любому читателю найти полезные и актуальные для него сведения.

СберКлевер предлагает не только статьи, но и полноценные обучающие курсы на разные темы: как управлять личными финансами, как начать инвестировать, какие налоги и преференции существуют, как обезопасить себя в цифровой среде, как выбрать страховку и многое другое.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Мы живём в удивительном мире, в котором уже создано невероятное количество финансовых инструментов для накопления, приумножения и защиты капитала, огромное количество аналитики, показателей, новостей. Наш образовательный портал СберКлевер приглашает вас в увлекательное путешествие по финансовой вселенной, результатом которого станет осознанное отношение к собственным финансам и, как следствие, рост личного благосостояния».

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк:

«Мы ценим партнёрские отношения с нашими клиентами и хотим, чтобы они чётко понимали, как работают финансовые продукты и инструменты. На нашем портале СберКлевер в легкой и доступной форме излагаются экономические термины и юридические формулировки. Платформа подберёт контент под каждого пользователя с учётом его индивидуального финансового поведения и истории пользования продуктами и услугами».