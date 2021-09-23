В Воронеже из-за коронавируса перенесли рок-фестиваль "Чернозем"

фото фестиваля "Чернозем"

Рок-фестиваль "Чернозем" все-таки перенесли. Вечером 22 сентября фанаты рока, купившие билеты на трехдневный форум, начали переживать в соцсетях, что мероприятие отменили - поводом стали сообщения волонтеров "Чернозема", которые в интернете первыми сообщили об отмене. Организаторы, правда, не подтверждали эту информацию и на запрос "КП" ответили, что все в силе и ведут переговоры с правительством региона о проведении "Чернозема". Однако только что от них поступило сообщение о переносе форума на следующий год.

- Всю ночь и все утро 23 сентября мы вели переговоры с правительством, последнее заседание прошло в 10 часов, но в 10.43 мы получили постановление об отмене ранее выданного согласования на проведение мероприятия (с целью недопущения распространения COVID-19). Мы боролись до последнего. 20 сентября, на заседании оперштаба было принято решение об отмене фестиваля «Русское лето», а «Чернозем» в повестке не прозвучал. 22 сентября площадка была подготовлена на 100%, - отметили организаторы форума. - Сложно подобрать слова, чтобы описать эмоции сейчас, когда у вас уже забронированы гостиницы, куплены билеты на поезда, самолеты, когда все подрядчики из разных городов уже больше недели работают на поле фестиваля, когда артисты уже подъезжают к Воронежу. В ближайшее время мы предложим вам варианты обмена билетов на билеты в концертный зал Event-Hall. И, разумеется, мы будем благодарны всем, кто примет для себя решение сохранить билеты и приехать на фестиваль в следующем году. Сейчас мы вынуждены срочно решать множество сложных организационных вопросов. Завтра мы дадим электронный адрес, куда сможете направить вопросы.

О новых датах "Чернозема" сообщат дополнительно.