Первый рельсовый автобус из Воронежа прибыл в Белгород

Так выглядит новый рельсовый автобус. Фото: скрин страницы Владимира Базарова ВКонтакте. Фото: другой источник.

Новый рельсовый автобус РА-3 из Воронежа приехал в Белгород. Об этом сообщил начальник департамента строительства и транспорта Белгородской области Владимир Базаров на своей странице ВКонтакте. Пока нового регулярного сообщения между двумя областными центрами Черноземья нет. Это состав, так сказать, для презентации.

Новый вид транспорта оборудован местами для инвалидов-колясочников, климат-контролем и обеззараживателями воздуха, а также системой пассивной безопасности. Он может развивать скорость 120 км/ч. Путь рельсового автобуса до Белгорода занял 4 часа 20 минут.

Владимир Базаров сообщил, что власти планируют пустить прямые маршруты рельсового автобуса из Воронежа в Белгород с пересадкой в Старом Осколе. Но для этого нужно два таких состава. С просьбой купить еще один рельсовый автобус обратились к руководству РЖД.