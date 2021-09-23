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Общество23 сентября 2021 10:56

11-ти работникам воронежского предприятия погасили задолженность по зарплате

А помогли им в этом сотрудники гострудинспекции
Алексей СЕРГУНИН
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Сумма выплат составила 212 тысяч рублей.

Сумма выплат составила 212 тысяч рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

11 сотрудников одного из воронежских предприятий обратились в государственную инспекцию труда в Воронежской области с жалобой о задержке зарплаты.

После проверки и принятых мер долг по оплате труда перед работниками был погашен в полном объеме. Сумма выплат составила 212 тысяч рублей.

«За допущенные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности», - сообщили «КП» в государственной инспекции труда в Воронежской области.