11-ти работникам воронежского предприятия погасили задолженность по зарплате

Сумма выплат составила 212 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

11 сотрудников одного из воронежских предприятий обратились в государственную инспекцию труда в Воронежской области с жалобой о задержке зарплаты.

После проверки и принятых мер долг по оплате труда перед работниками был погашен в полном объеме. Сумма выплат составила 212 тысяч рублей.

«За допущенные нарушения виновные лица привлечены к административной ответственности», - сообщили «КП» в государственной инспекции труда в Воронежской области.