В Воронежской области мужчина за найденные у него три килограмма марихуаны может сесть на 20 лет

Марихуану наркоторговец хранил в огромном пакете. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Россошанские полицейские получили оперативную информацию о том, что 43-летний житель села Евстратовка – наркоторговец, и нагрянули в его дом на улице Молодежной с неожиданным визитом. При обыске в сараях во дворе нашли 2,98 килограмма марихуаны. Полицейские выяснили, что «травку» мужчина продавал своим знакомым, а также через «закладки».

Наркоторговца задержали и доставили в отдел полиции. Там он признался, что коноплю выращивал сам в поле недалеко от дома, а потом готовил из нее марихуану для продажи.

В отношении жителя Россошанского района возбуждено уголовное дело по статье, карающей за продажу наркотиков. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. До суда мужчина будет находиться под домашним арестом.