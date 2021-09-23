Житель Воронежской области пытался продать крупную партию поддельного алкоголя и сигарет

Когда злоумышленник пытался продать очередную партию алкоголя и сигарет, его задержали. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

55-летний житель Острогожского района признан виновным в соответствии с п. «б» ч. 6 ст. 171 УК РФ (хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий и алкогольной продукции, подлежащих обязательной маркировке акцизными марками, в особо крупном размере).

Как установлено судом, в июле 2019 года Беляков арендовал гаражи и нежилые помещения на территории Острогожска, где собирался хранить для продажи немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия.

Когда он пытался продать очередную партию алкоголя и сигарет, его задержали. Сумма изъятого товара составила свыше 1,4 миллиона рублей.

С учетом ряда смягчающих обстоятельств, суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.