Под Воронежем женщина на «Форде» сбила мотоциклиста

Удар пришелся на заднюю дверь "Форда". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 22 сентября, около 19.00 в селе Новая Усмань у дома № 303 по улице Ленина случилась авария.

35-летняя женщина, рулившая «Фордом-Фокус», поворачивала налево на перекрестке и не пропустила мотоцикл «Сузуки GSX», хотя по правилам обязана была это сделать. 26-летний мужчина, управлявший японским «железным конем», получил травмы и попал в больницу.

Мотоцикл выглядит не сильно разбитым, а вот его хозяин попал в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 22 сентября случилось 127 ДТП, из них 98 – в Воронеже, 23 – на районных дорогах и 6 – на федеральных трассах. В четырех авариях один человек погиб, четыре получили травмы. Задержаны и оштрафованы 12 пьяных водителей, - сообщили в региональном ГУ МВД.