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Происшествия23 сентября 2021 9:15

Упавшее на машину дерево парализовало движение на двух улицах Воронежа

Ствол повредил «Фольксваген»
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Утро четверга встретило воронежцев пробками в районе Березовой Рощи. На улице Тимирязева на движущийся в левом ряду «Фольксваген» упало сухое дерево. Машина получила повреждения, а ствол перегородил одностороннюю дорогу. В час-пик довольно быстро на Тимирязева и на параллельной ей Ломоносова образовались пробки.

А на ближайшей к ЧП остановке «Березовая Роща» скопилась толпа пассажиров, которые напрасно ждут маршрутки: путей объезда перекрытого деревом участка в этом месте нет.

Остается только надеяться на оперативность коммунальных и дорожных служб, которые поскорее уберут препятствие.