24 сентября в Воронеже откроется выставка «На Белгородском направлении»

Первый раздел экспозиции расскажет об оборонительном этапе Курской битвы.

24 сентября в воронежском областном краеведческом музее (ул.Степана Разина, 43) откроется выставка «На Белгородском направлении».

Первый раздел экспозиции расскажет об оборонительном этапе Курской битвы. Вниманию посетителей будут представлены фотографии, документы командира взвода 1-й гвардейской танковой бригады 1 танковой армии гвардии лейтенанта Вальдемара Шаландина, посмертно удостоенного высшей награды – звания Героя Советского Союза – за подвиг, совершенный 6 июля 1943 года.

На выставке будут представлены личные вещи освободителей города Белгорода, почетных граждан города – командующего войсками Степного фронта Ивана Конева и заместителя командира учебного батальона 89 гвардейской стрелковой дивизии Михаила Боева.

Всего будет представлено более ста экспонатов.

Выставка будет работать до 24 октября.