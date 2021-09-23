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Звезды23 сентября 2021 9:13

24 сентября в Воронеже откроется выставка «На Белгородском направлении»

Будет представлено свыше 100 экспонатов
Алексей СЕРГУНИН
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Первый раздел экспозиции расскажет об оборонительном этапе Курской битвы.

Первый раздел экспозиции расскажет об оборонительном этапе Курской битвы.

24 сентября в воронежском областном краеведческом музее (ул.Степана Разина, 43) откроется выставка «На Белгородском направлении».

Первый раздел экспозиции расскажет об оборонительном этапе Курской битвы. Вниманию посетителей будут представлены фотографии, документы командира взвода 1-й гвардейской танковой бригады 1 танковой армии гвардии лейтенанта Вальдемара Шаландина, посмертно удостоенного высшей награды – звания Героя Советского Союза – за подвиг, совершенный 6 июля 1943 года.

На выставке будут представлены личные вещи освободителей города Белгорода, почетных граждан города – командующего войсками Степного фронта Ивана Конева и заместителя командира учебного батальона 89 гвардейской стрелковой дивизии Михаила Боева.

Всего будет представлено более ста экспонатов.

Выставка будет работать до 24 октября.