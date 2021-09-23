Наставник «Бурана» назвал причину поражения от «Химика»

Михаил Бирюков. Фото со страницы ХК «Буран» в VK.

- Мы плохо начали, нахватали ненужных удалений, потом героически держали оборону, так отреагировал на исход домашней встречи с «Химиком» (3:4) главный тренер «Бурана» Михаил Бирюков. - Пытались по-другому сыграть, пытались начать игру так, как мы ее заканчивали – с красивыми, размашистыми атаками.

При 0:2 ребята как-то раскрепостились, забили хорошие голы. Раскрепостились и получили две контратаки в свои ворота. В целом вторая часть игры – это тот «Буран», который мы хотели бы видеть чаще. Это хорошее движение в атаке, контроль шайбы, много бросков, давление на ворота соперника. Жаль, это получилось не всю игру. Я считаю, что мы имели моменты для того, чтобы заработать очки. Но соперник был более удачлив в завершении атаки, чем мы.

Напомним, что накануне «ураганные» уступили гостям из Воскресенска и опустились на 13-е место в турнирной таблице ВХЛ.