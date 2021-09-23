Волонтеры «Чернозема» сообщили об отмене фестиваля

Зрители рок-фестиваля «Чернозем» (который с августа перенесли на 24-26 сентября) волнуются по поводу отмены фестиваля. Информацию о переносе рок-форума на 2022-й год якобы распространили в соцсетях волонтеры фестиваля, а также гитарист группы «Кипелов» Вячеслав Молчанов, который опубликовал информацию в сторис своего Инстаграма (правда, потом удалил его, но зрители уже успели сделать скрины).

В комментариях страницы «Чернозема» во ВКонтакте идут бурные дискуссии на эту тему. Организаторы пока не дали официальной информации об отмене («Комсомолка» сделала запрос). Причиной отмены могло стать ухудшение эпидобстановки по коронавирусу, на заседании оперштаба 22 сентября руководитель управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев сообщил, что за прошедшую неделю число заболевших коронавирусом на территории области выросло на 3%.