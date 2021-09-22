Воронежский «Буран» в ярком матче проиграл «Химику» из Воскресенска

Хоккеисты "Химика" радуются четвертой заброшенной шайбе, ставшей победной. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Домашняя игра «Бурана» с воскресенским «Химиком» выдалась интересной. Вначале все было похоже на матч с питерской «СКА-Невой»: подмосковные хоккеисты спокойно показывали, насколько они сильнее. На исходе первого периода они додавили «ураганных» в большинстве: шайбу забросил опытный Олег Губин. Он же в контратаке выступил в роли ассистента Павлу Ткаченко, который удвоил преимущество гостей на 35 минуте – 0:2.

Тут-то «Буран» и проснулся. Его пробудил классный щелчок Эдуарда Насыбуллина, реализовавшего численное преимущество – 1:2. Появились острые моменты у ворот «Химика», но счет до конца второго периода не изменился.

Едва начался третий, как гости вновь забросили – отличился Владислав Никулин – 1:3. «Буран» не сдается. На 45 минуте Иван Лисин вновь ставит точку в розыгрыше лишнего – 2:3. Но на 51-й Михаил Юньков тоже реализовал большинство – 2:4.

«Ураганные» снова смогли свести преимущество «Химика» до минимума – на 55 минуте отличился Никита Жлоба – 3:4. И до самого конца матча сохранялась интрига, но сравнять счет «Бурану» все же не удалось. У воронежской команды осталось семь очков, и она пропустила вперед «Химик», упав на 13 место. И, скорее всего, будет 14-й – «Ростов» в домашнем матче уверенно обыгрывает «СКА-Неву». И, видимо, наберет восемь очков.

Впереди у «Бурана» дальние выездные матчи. Первый «ураганные» проведут 28 сентября в Орске против «Южного Урала», сейчас занимающего седьмое место с девятью очками. Игра начнется в 16.30 по московскому времени.