Еще 22 жителя Воронежской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 128 980 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Воронежской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще 22 пациента с подтвержденным COVID-19.

За это же время 494 пациента заболели, а выздоровели – 298.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 128 980 человек, выздоровели – 108 286, умерли – 5575.

Напомним, что как отметил сегодня руководитель управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев, за прошедшую неделю на территории области на три процента выросло число заболевших COVID-19.