Еще 22 жителя Воронежской области умерли от коронавируса

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 128 980 человек.
Фото: Олег ЗОЛОТО
По данным оперштаба Воронежской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще 22 пациента с подтвержденным COVID-19.
За это же время 494 пациента заболели, а выздоровели – 298.
Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 128 980 человек, выздоровели – 108 286, умерли – 5575.
Напомним, что как отметил сегодня руководитель управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев, за прошедшую неделю на территории области на три процента выросло число заболевших COVID-19.