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Здоровье22 сентября 2021 19:41

Еще 22 жителя Воронежской области умерли от коронавируса

Тем временем за минувшие сутки в регионе 298 человек вылечились от COVID-19
Алексей СЕРГУНИН
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Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 128 980 человек.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 128 980 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперштаба Воронежской области по коронавирусу, за минувшие сутки скончались еще 22 пациента с подтвержденным COVID-19.

За это же время 494 пациента заболели, а выздоровели – 298.

Всего с начала пандемии в Воронежской области коронавирусом заболели 128 980 человек, выздоровели – 108 286, умерли – 5575.

Напомним, что как отметил сегодня руководитель управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев, за прошедшую неделю на территории области на три процента выросло число заболевших COVID-19.