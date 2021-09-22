118 классов из 37-ми воронежских школ перешли на дистанционное обучение

В связи с резким увеличением заболеваемости ОРВИ пять воронежских школ полностью закрыты на карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- За прошедшую неделю на территории области на три процента выросло число заболевших коронавирусом, - отметил в ходе сегодняшнего заседания регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 руководитель управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев.

На прошлой неделе в структуре заболевания ковидом по-прежнему преобладали больные с клиническими проявлениями ОРВИ, но их доля снизилась на три процента.

Растет и заболеваемость ОРВИ. Наибольший прирост за прошедшую неделю у детей школьного возраста - более чем в два раза.

Главный санитарный врач области сообщил, на дистанционное обучение перевели 118 классов в 37 школах, а также полностью пять школ. На карантин закрыли три группы в трех детских садах.

- На сегодня в регионе на госпитализации с коронавирусом находятся 3 977 человек, - уточнил руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин.

Александр Щукин напомнил, что был изменен план по вакцинации против коронавируса жителей региона - доля подлежащих иммунизации составила 80 процентов от взрослого населения. Сейчас регионе вакцинировано 47 процентов от нового плана.