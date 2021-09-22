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Спорт22 сентября 2021 18:52

«Буран» вернул из аренды двух форвардов

При этом Максим Казаков уехал в Череповец
Алексей СЕРГУНИН
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После семи сыгранных матчей в ВХЛ «Буран» занимает 12-е место с семью очками в активе. Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

После семи сыгранных матчей в ВХЛ «Буран» занимает 12-е место с семью очками в активе. Фото со страницы ХК "Буран" в VK.

Как сообщили «КП» в пресс-службе ХК «Буран», нападающий Максим Казаков вернулся в «Северсталь», а из ХК «Россошь» в Воронеж перебрались форварды Дмитрий Попов и Илья Богачук.

В нынешнем розыгрыше НМХЛ Илья забросил за россошанцев четыре шайбы в двух встречах, а в активе Дмитрия один точный бросок опять же в двух играх.

Что касается результатов Максима, то за «Буран» он отметился тремя голами в шести матчах.

Напомним, что сегодня «ураганные» примут на льду дворца спорта «Юбилейный» воскресенский «Химик». Начало встречи в 19:00.

После семи сыгранных матчей в ВХЛ «Буран» занимает 12-е место с семью очками в активе. У подмосковного клуба 13-й промежуточный результат: все те же семь очков, но после шести игр.

Лидируют пермский «Молот» и «Югра» из Ханты-Мансийска - по 12 баллов.