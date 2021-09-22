Воронежская студентка выиграла три медали на первенстве мира по лыжероллерам

Юлия Астахова. Фото со страницы всероссийской общественной организации «Здоровая нация» в VK.

В итальянской долине Валь-ди-Фьемме состоялось первенство мира по лыжероллерам. Воронеж на соревнованиях представляли две студентки ВГИФКа – Юлия Астахова и Полина Козленко.

В активе Юлии три призовых места.

Она стала лучшей в масс-старте и в командном спринте с Екатериной Грязновой из Санкт-Петербурга.

Кроме того, Астахова финишировала второй в гонке на 10 километров свободным стилем.

Лучший результат Полины – пятое место в масс-старте.