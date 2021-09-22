В 76-ти процентах объектов социальной сферы Воронежа включили отопление

Подключено 117 из 153-х учебных учреждений. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

В Воронеже в первые двое суток с момента подключения соцобъектов к отоплению тепло получили 76 процентов учреждений.

По состоянию на 18:00 22 сентября к теплоносителю подключены:

– дошкольные учреждения – 168 из 210-ти или 80 процентов;

– учебные учреждения – 117 из 153-х или 76 процентов;

– лечебные учреждения – 102 из 147-ми или 69 процентов.

"Таким образом, за первые двое суток с начала пуска к теплоносителю подключено 387 объектов или 76 процентов от общего их количества (510 объектов)", - сообщает пресс-служба городской администрации.