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Происшествия22 сентября 2021 17:42

Под Воронежем в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб один из водителей

Мужчина, руливший немецкой машиной, скончался на месте
Юрий КОЗЛОВ
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"Ауди" получила удар с двух сторон.

"Ауди" получила удар с двух сторон.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 22 сентября, в 12.55 на 518 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилось смертельное ДТП.

54-летний житель Воронежской области, ехавший на «Ауди» со стороны Воронежа в направлении Новой Усмани, врезался в стоявший «ПАЗ», за рулем которого находился 44-летний мужчина. А двигавшаяся сзади 57-летняя жительница Новоусманского района, управлявшая «Киа Рио», не успела затормозить. И протаранила «Ауди».

Последствия ДТП.

Последствия ДТП.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель немецкой машины, получивший удар и спереди, и сзади, от полученных травм умер до приезда скорой.

Спереди "Ауди" превратилась в груду искореженного металла.

Спереди "Ауди" превратилась в груду искореженного металла.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой аварии.