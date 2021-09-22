Под Воронежем в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб один из водителей

"Ауди" получила удар с двух сторон. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 22 сентября, в 12.55 на 518 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилось смертельное ДТП.

54-летний житель Воронежской области, ехавший на «Ауди» со стороны Воронежа в направлении Новой Усмани, врезался в стоявший «ПАЗ», за рулем которого находился 44-летний мужчина. А двигавшаяся сзади 57-летняя жительница Новоусманского района, управлявшая «Киа Рио», не успела затормозить. И протаранила «Ауди».

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель немецкой машины, получивший удар и спереди, и сзади, от полученных травм умер до приезда скорой.

Спереди "Ауди" превратилась в груду искореженного металла. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой аварии.