Под Воронежем в ДТП с двумя иномарками и автобусом погиб один из водителей

"Ауди" получила удар с двух сторон.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
В среду, 22 сентября, в 12.55 на 518 километре трассы «Дон» в Новоусманском районе случилось смертельное ДТП.
54-летний житель Воронежской области, ехавший на «Ауди» со стороны Воронежа в направлении Новой Усмани, врезался в стоявший «ПАЗ», за рулем которого находился 44-летний мужчина. А двигавшаяся сзади 57-летняя жительница Новоусманского района, управлявшая «Киа Рио», не успела затормозить. И протаранила «Ауди».
Последствия ДТП.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Водитель немецкой машины, получивший удар и спереди, и сзади, от полученных травм умер до приезда скорой.
Спереди "Ауди" превратилась в груду искореженного металла.
Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
Полицейские продолжают выяснять обстоятельства этой аварии.