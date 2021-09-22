Женщина, живущая в центре Воронежа, рискует сесть на три года за помощь иностранцам

Участковые быстро разоблачили нехитрый обман с пропиской. Фото: из архива «КП»

Участковые проверили одну из квартир по улице Кирова. И выяснили, что зарегистрированные в ней иностранцы фактически там не живут. Да и вообще по этому адресу не появлялись

Оказалось, что в июле 2021 года 36-летняя владелица квартиры за деньги прописывала гражданам соседних государств. Всего на бумаге у нее нашли пристанище три иностранца.

В отделе полиции женщина признала свою вину и сказала, что деньги, которые ей заплатили за противозаконные услуги, уже потратила.

- Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Женщине грозит до трех лишения свободы. До суда она будет находиться под подпиской о невыезде, - сообщили в региональном ГУ МВД.