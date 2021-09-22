На матч воронежского «Факела» со «Спартаком-2» пустят только 200 московских болельщиков

На этот раз спартаковским фанатам, скорее всего, бесчинствовать не дадут. Фото: Алексей ФОКИН

Фанатов московского «Спартака», будь то даже дубль, привыкших к массовым выездам, предупреждают: на Центральный стадион профсоюзов их пустят не больше 200. Причем только на Северную трибуну. На другие им входить будет нельзя. Причина все та же – пандемия коронавируса. На утро 22 сентября стало известно об еще 494 случаях заражения в Воронежской области.

Болельщикам гостей сообщают, что билеты на Северную трибуну можно будет купить в кассе стадиона, начиная с 16 часов 25 сентября. Отдельно для любителей горячительных напитков: пьяных на игру пускать не будут.

Любители футбола еще помнят массовый выезд фанатов «Спартака» в 2000 году, когда «Факел» еще играл в высшей лиге. Тогда после поражения от воронежской команды – 0:1 столичные гости попытались устроить погром в центре города. Их пришлось утихомиривать с помощью ОМОНа.

Если вернуться к чисто футбольным делам, то две встречи «Факела» со «Спартаком-2» в прошлом чемпионате стали одними из лучших для сербского легионера воронежцев Неманьи Пейчиновича. В обоих матчах он забил по голу. В первом в Воронеже его точный удар принес «Факелу» ничью – 1:1, во втором гол с пенальти и автогол спартаковца при непосредственном участии Пейчиновича подарил воронежцам победу – 5:3. Пока вернувшийся звездный серб набирает форму. Но может, уже выпустить его с первых минут?