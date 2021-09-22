В Воронеже возбудили уголовное дело из-за отравления на турбазе с участием годовалого ребенка

У всех пострадавших диагностирован сальмонеллез. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет РФ по Воронежской области возбудил уголовное дело в соответствии с ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) после появления в СМИ сведений о пищевом отравлении отдыхающих на одной из турбаз Воронежа.

По предварительным данным, 19 августа этого года несколько отдыхающих, в числе которых мальчик в возрасте одного года и трех месяцев, завтракали в кафе, расположенном на территории места отдыха.

После этого трое взрослых и ребенок почувствовали ухудшение самочувствия, и через некоторое время были госпитализированы в медицинские учреждения, где им диагностирован сальмонеллез.

По итогам экспертизы специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания, что создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей.

В настоящее время следователи СК допрашивают пострадавших и свидетелей, руководство турбазы. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью граждан. Расследование уголовного дела продолжается.