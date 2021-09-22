Школьники из Воронежской области выиграли юниор-лигу КВН

Десять ребят в возрасте 15 – 16-ти лет получили золотые медали и кубок. Фото с официальной страницы правительства Воронежской области в VK.

Детская команда КВН «Молодые люди» из Рамонской СОШ №2 выиграла в финале Всероссийской юниор-лиги КВН сезона-2020/2021.

Десять ребят в возрасте 15 – 16-ти лет получили золотые медали и кубок. Теперь рамонцев ждет телевизионный проект «Детский КВН» на канале СТС.

- Конкурс состоял из трех заданий: приветствия, разминки и домашнего задания - придумать сказку, - рассказывает руководитель команды и в прошлом тоже участник КВН Надежда Бородина. - Мы сочинили «Сказку про полицейский участок». Ребята выступили достойно. Это наша общая победа, детей и взрослых. Благодаря ей мы прошли в сезон-2022.

«Молодые люди» были основаны всего пять лет назад, но они уже четырехкратные чемпионы Рамонского кубка школьных команд КВН, чемпионы воронежской школьной лиги КВН и зимнего кубка школьного КВН в Липецке.