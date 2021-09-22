Воронежская пенсионерка оформила кредитов на 767 тысяч и перечислила деньги мошенникам

В Воронеже мошенники обманули 60-летнюю женщину почти на 800 тысяч рублей. Вначале ей на телефон позвонил незнакомец, который представился сотрудником полиции и сообщил, что банкиры «слили» мошенникам данные карт клиентов и сейчас злоумышленники пытаются оформить на людей кредиты. Чтобы предупредить списание денег, надо опередить мошенников и получить кредит раньше них.

Позвонивший позже собеседник подтвердил эту информацию и научил пенсионерку, как надо оформлять кредит. В течение двух дней женщина оформила на свое имя четыре кредита.

- Затем «работник банка» указал реквизиты, якобы, безопасных счетов, на которые надо было перевести деньги, тем самым «закрыть» кредиты, которые мошенники оформили на ее банковский счет, а затем эти деньги автоматически спишутся с ее задолженности. Общий ущерб составил 767800 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Сейчас по факту возбудили уголовное дело. Полицейские приступили к поискам подозреваемых.