В Воронеже охранную фирму обвиняют в мошенничестве на 1,3 миллиона

За подделку документа должностным лицам охранного предприятия грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Сотрудники прокуратуры Воронежа обнаружили крупное мошенничество при проведении аукциона на охрану двух культурных учреждений.

По данным проверки надзорного ведомства, представители ООО ЧОО «Титан» сделали заявку на торги, к которой была приложена поддельная товарная накладная. В ней было указано, что охранная организация якобы купила специальные технические средства. На самом деле у нее их не было.

Тем не менее, в том числе и на основании этих поддельных данных, аукционная комиссия признала «Титан» победителем торгов. С этой организацией в итоге заключили контракты на сумму более 1,3 миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы. В полиции Коминтерновского района возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней, - десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Прокуратура города внесла представление в мэрию с требованием о расторжении контрактов и привлечении виновников того, что их вовремя не «завернули», к ответственности.

В городской администрации эту ситуацию прокомментировали так:

- Со стороны членов аукционной комиссии никаких нарушений не было. Они в принципе не могут выявить подделку конкретного документа, оценивая в рамках своих полномочий заявку лишь на наличие или отсутствие требуемых официальных бумаг. Просто они не обладают для этого специальными знаниями. Представление, когда оно поступит – это основание рассмотреть возможность расторжения контракта с недобросовестным участником торгов.