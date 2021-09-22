К концу недели в Воронеже усилятся дожди

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Дожди объявили воронежцам перемирие, но недолгое. После серии затяжных осадков (за два дня выпала месячная норма) в регионе наступило временное благополучие. Дожди стали не такими интенсивными и продолжительными, а временами через тучи даже проглядывает солнце. Но синоптики предупреждают: это не надолго.

- Малоподвижный циклон заполняется, однако в конце недели в регион распространится другой атмосферный вихрь, с севера, - сообщает сайт Гисметео. - Поэтому осадков в Черноземье еще прибавится — временами ожидается дождь, температура существенно не изменится: ночью +4…+7, днём +10…+15.