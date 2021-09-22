Гандбольный сезон воронежцы откроют в рамках черноземного дерби в Белгороде

Фото со страницы омского «СКИФа» в VK.

Как сообщает Федерация гандбола России, 1 октября стартует чемпионат страны в высшей лиге среди мужских команд.

В первом туре «ВГТУ-Воронеж» встретится в гостях с белгородским «Технолог-Спартаком». Матчи пройдут 2 и 3 октября.

А 17 октября воронежцы начнут поход за Кубком страны. В рамках 1/32 финала второго по значимости отечественного турнира наши земляки сыграют на татарстанской земле – в Лаишево с местными «лисами».

Любопытно, что на 16 – 17 октября запланированы домашние матчи 2-го тура чемпионата с астраханским «Динамо-СШОР». Так что, похоже, встречу с татарстанским клубом перенесут на другую дату.