В Воронежской области целый город остался без воды из-за коммунальной аварии

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Новая авария возникла на канализационном коллекторе в Россоши Воронежской области на улице Максима Горького. В связи с этим к городе остановили городской водозабор.

- На месте аварии работает бригада «Россошанских коммунальных систем» из 14 человек, задействовано семь единиц техники, - рассказали в администрации Россоши. - Поскольку провал произошел ниже временной наземной канализации, проложенной в августе, принято решение продлить наземный трубопровод, чтобы организовать временный отвод стоков. Запустить водозабор планируется к концу дня.

На время отключения водопровода в городе организовали подвоз технической и питьевой бутилированной воды. Своя вода есть только у владельцев частных домов, пользующихся скважинами и колодцами.

На место аварии выехал глава администрации Владимир Кобылкин выехал на место аварии, чтобы контролировать ход работ.