За 21 сентября в Воронежской области задержали 15 нетрезвых водителей

Сутками ранее пьяными за руль сели 14 жителей региона.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По информации пресс-службы УМВД России по Воронежской области, за минувшие сутки зафиксировано 10045 нарушений ПДД. В их числе – 7777 фактов превышения скорости.
15 водителей задержали и привлекли к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
68 автомобилистов оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности. 62 автолюбителя наказаны за несоответствие ГОСТу тонировки стекол транспортных средств.
За непредоставление преимущества пешеходам оштрафованы 78 водителей.