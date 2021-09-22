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Общество22 сентября 2021 13:13

За 21 сентября в Воронежской области задержали 15 нетрезвых водителей

Всего зафиксировано свыше 10 тысяч нарушений ПДД
Алексей СЕРГУНИН
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Сутками ранее пьяными за руль сели 14 жителей региона.

Сутками ранее пьяными за руль сели 14 жителей региона.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации пресс-службы УМВД России по Воронежской области, за минувшие сутки зафиксировано 10045 нарушений ПДД. В их числе – 7777 фактов превышения скорости.

15 водителей задержали и привлекли к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

68 автомобилистов оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности. 62 автолюбителя наказаны за несоответствие ГОСТу тонировки стекол транспортных средств.

За непредоставление преимущества пешеходам оштрафованы 78 водителей.