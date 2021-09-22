За 21 сентября в Воронежской области задержали 15 нетрезвых водителей

Сутками ранее пьяными за руль сели 14 жителей региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации пресс-службы УМВД России по Воронежской области, за минувшие сутки зафиксировано 10045 нарушений ПДД. В их числе – 7777 фактов превышения скорости.

15 водителей задержали и привлекли к ответственности за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

68 автомобилистов оштрафованы за непристегнутый ремень безопасности. 62 автолюбителя наказаны за несоответствие ГОСТу тонировки стекол транспортных средств.

За непредоставление преимущества пешеходам оштрафованы 78 водителей.