Житель Воронежской области заплатит полмиллиона за хранение немаркированных сигарет и алкоголя

Острогожский суд Воронежской области признал 55-летнего местного жителя виновным в хранении для последующего сбыта табака и алкоголя без акцизных марок.

В июле 2019 года мужчина арендовал гараж, где разместил большую партию немаркированной алкогольной продукции и табачных изделий для последующей продажи. Во время попытки реализовать товар «предпринимателя» задержали полицейские. Во время обыска в гараже нашли и изъяли незаконной продукции на сумму более 1,4 млн рублей.

Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил виновному штраф в размере 500 тысяч рублей.

Приговор может быть обжалован в течении 10 дней.