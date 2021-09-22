Статистики: средняя зарплата в Воронежской области 39,6 тысяч рублей

Статистики полагают, что денег жители Воронежской области стали получать больше. Ну а в реальной жизни кошельки опустошаются с огромной скоростью. Фото: из архива «КП»

Специалисты Воронежстата сообщили о том, какова сейчас средняя зарплата в нашем регионе.

За семь месяцев 2021 года, по подсчетам статистиков, жители Воронежской области получали в среднем 39 647 рублей. А конкретно в июле еще больше – 41 371.

Реальный размер зарплаты, в котором учли размер инфляции, по версии статистиков, немного подрос по сравнению с семью месяцами 2020 года – на 2,1 процента.

Лучше всего в материальном плане, по официальным данным, живут работники сфер информации и связи, а также финансовых и страховых организаций. Их зарплата превышают среднюю по Воронежской области в 1,7 раза. Чуть меньше получают люди, занимающиеся научной и технической деятельностью. Их зарплата в 1,5 раза больше средней по области.

На 40 процентов выше среднеобластного уровня получают работники организаций, производящих электрическое оборудование; на 39% – предприятий, обеспечивающих электроэнергией, газом и паром; а также делающих кондиционеры. Статистики полагают, что неплохо сейчас обеспечены и сельчане. Зарплата людей в аграрном секторе составила 102 процента от средней по области.

В то же время самая низкая зарплата, по официальным отчетам, зафиксирована в организациях, занимающихся обработкой древесины и изготовкой изделий из дерева и пробки (кроме мебели), а также из соломки и материалов для плетения (47% от средней по области). Почти такая же ситуация на производстве кожи и изделий из нее (48 %); а также на пошиве одежды (54 %). Впрочем, можно предположить, что далеко не все доходы в этих сферах фиксируются в документах.

По-прежнему меньше, чем среднюю по области зарплату, получают бюджетники. Но если в организациях здравоохранения и социальных услуг разрыв не так велик (88 процентов от тех самых 39,6 тысяч), то в сфере образования пропасть в доходах гораздо более ощутима (60%).

До сих пор совсем не искоренили практику задолженности по зарплате. Несмотря на внимание к этой проблеме органов прокуратуры и трудовой инспекции, все равно, по данным на 1 сентября, 141 работнику не отдали 8,7 миллионов рублей.