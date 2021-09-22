В Воронеже владельцев закрытых пяти точек общепита оштрафовали за игнорирование «ковидных» правил

В пяти точках общепита можно было и пищевое отравление получить, и "ковидом" заразиться. Фото: Евгения ГУСЕВА

Владельцы пяти заведений общепита в павильоне Алексеевского рынка Левобережного района поплатятся за то, что там не соблюдали правила, призванные обезопасить посетителей от заражения коронавирусом. У их работников не было перчаток и масок, клиентов не обязывали соблюдать социальную дистанцию, не было соответствующей разметки, сотрудникам утром не измеряли температуру на входе. Также в этих точках общепита не было дезинфицирующих средств, салфеток, мест для обработки рук антисептиками и бактерицидных облучателей воздуха.

За все эти безобразия каждый из владельцев обязан будет заплатить по 25 тысяч рублей штрафа.

Любопытно, что ранее по решению суда все эти заведения общепита были закрыты с 27 августа на 30 дней. Причины такого решения – в несоблюдении в них элементарных санитарных правил. Продовольственное сырье и готовая к употреблению продукция лежали на одних столах, хранились в одном холодильнике в незакрытых контейнерах. Блюда и салаты разделяли на порции, не пользуясь одноразовыми перчатками. На кухне летали мухи. В моечных ванных не было вытяжек. Поваров не осматривали на предмет возможных заболеваний кожи или тех или иных инфекций.

Видимо, нарушение «ковидных» правил зафиксировали до закрытия точек общепита.