Воронежский «Кристалл» завоевал Кубок России по волейболу

Воронежские волейболисты выиграли пять матчей с общим счетом 15:5. Фото со страницы ВК «Кристалл-Черкизово» в VK.
В Ростове финишировал первый турнир волейбольного сезона-2021/22. За Кубок России среди мужских команд высшей лиги «Б» сражались шесть клубов.
Воронежский «Кристалл-Черкизово» добился 100-процентного результата – выиграл все пять матчей.
Наши земляки поочередно одолели местный «Ростов-Волей» (3:0), ижевский «ИжГТУ-Динамо» (3:1), махачкалинский «Дагестан» (3:2), майкопское «Динамо-МГТУ» (3:0) и ставропольский СтГАУ (3:2).
Таким образом, «Кристалл-Черкизово» завоевал Кубок России.
Вторым финишировал «Дагестан» (девять очков), третьим - «ИжГТУ-Динамо» (восемь).