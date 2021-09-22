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Спорт22 сентября 2021 12:28

Воронежский «Кристалл» завоевал Кубок России по волейболу

Турнир среди команд высшей лиги «Б» финишировал в Ростове
Алексей СЕРГУНИН
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Воронежские волейболисты выиграли пять матчей с общим счетом 15:5. Фото со страницы ВК «Кристалл-Черкизово» в VK.

Воронежские волейболисты выиграли пять матчей с общим счетом 15:5. Фото со страницы ВК «Кристалл-Черкизово» в VK.

В Ростове финишировал первый турнир волейбольного сезона-2021/22. За Кубок России среди мужских команд высшей лиги «Б» сражались шесть клубов.

Воронежский «Кристалл-Черкизово» добился 100-процентного результата – выиграл все пять матчей.

Наши земляки поочередно одолели местный «Ростов-Волей» (3:0), ижевский «ИжГТУ-Динамо» (3:1), махачкалинский «Дагестан» (3:2), майкопское «Динамо-МГТУ» (3:0) и ставропольский СтГАУ (3:2).

Таким образом, «Кристалл-Черкизово» завоевал Кубок России.

Вторым финишировал «Дагестан» (девять очков), третьим - «ИжГТУ-Динамо» (восемь).