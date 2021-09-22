В Воронеже оштрафовали бизнесменов, «забывавших» выплачивать зарплату вовремя

Зарплату в фирме отдавали крайне неохотно. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В трудовую инспекцию с коллективным заявлением о задержке зарплаты обратились работники ООО «Регион», занимающегося оптовой торговлей мебелью и бытовыми товарами. В эту фирму наведались с внеплановой проверкой. Во время нее инспекторы выяснили, что, действительно, зарплату выплачивали с нарушением сроков и не в полном объеме. Понятное, дело не отдавали людям и проценты за задержку заработанных ими денег.

По предписанию трудовой инспекции эти безобразия сейчас устранили. А их виновников оштрафовали.