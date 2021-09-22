Воронежец зарезал своих гостей

Подозреваемый уже был ранее судим за тяжкий вред здоровью Фото: из архива «КП»

В одной из квартир многоэтажного дома на улице Героев Сибиряков полицейские обнаружили тела 51-летнего мужчины и 40-летней женщины. Предварительное расследование установило, что накануне вечером в гостях у 54-летнего хозяина жилья была пара – втроем они распивали спиртные напитки и общались. В процессе беседы гости и хозяин что-то не поделили, завязалась ссора. Старший мужчина взял кухонный нож и ударил им сначала гостя, а потом его спутницу. Оба скончались на месте от полученных травм.

Хозяин сам вызвал полицейских и сообщил им о произошедшем. Прибывшие правоохранители задержали по подозрению в совершении двойного убийства мужчину, который ранее имел судимость за кражи и тяжкий вред здоровью.