После трехлетних обращений коммунальщики отремонтировали отмостку воронежской многоэтажки

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

Жильцы многоэтажного дома №48 по улице Остужева с 2018 года просили свою управляющую компанию отремонтировать отмостку вокруг здания. Но коммунальщики не реагировали. Добиться от УК Рай ДЕЗ ЖКХ Железнодорожного района ремонта помогло вмешательство жилищной инспекции, куда письменно пожаловались жильцы, приложив к письму ответы от управляющей организации.

- При обследовании жилого дома жилищный инспектор зафиксировал разрушение отмостки по всему периметру дома, - рассказали ГЖИ Воронежской области. - Управляющая организация получила предписание об устранении нарушения. Последующая проверка показала, что предписание выполнено.