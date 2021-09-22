В Воронежской области полигон мешает работе аэродрома

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

94 нарушения выявили инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора при проверке полигона ТКО в Борисоглебске, который эксплуатирует ООО «Благоустройство».

На территории захоранивали запрещенные материалы – автопокрышки, тары от лакокрасочных материалов, алюминиевые банки. Грубым нарушением стал и сам факт размещения полигона в границах приаэродромной территории действующего аэродрома.

- Это может создать угрозу безопасности полетов воздушных судов или создать помехи в работе оборудования аэродрома. При этом согласование от уполномоченного органа на работу в зоне с особыми условиями использования территории у компании отсутствовало, - рассказали в Росприроднадзоре.

Ведомство также выявило факт размещения мусора за пределами полигона. При раскапывании грунта на прилегающих к полигону участках на площади более 2 тысяч кв.м. были обнаружены незаконно размещенные твердые коммунальные отходы. Управление подсчитывает причиненный природе ущерб.

- По результатам проверки ранее выданных предписаний установлено, что оператором ТКО в полной мере не устранены ранее выявленные нарушения требований природоохранного законодательства, - сообщили в ведомстве. - В связи с этим в адрес природопользователя направлено уведомление на составление протокола.

За нарушения на юридическое и должностное лица наложили штрафы на общую сумму 465 тысяч. Материалы направили в суд и в прокуратуру.