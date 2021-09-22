Воронежская Лига Чемпионов Бизнеса начала новый осенний сезон с града голов

Команды на старте сезона порадовали нацеленностью на атаку. Фото: предоставлено организаторами турнира.

15 сентября состоялись матчи первого тура осеннего сезона Лиги Чемпионов Бизнеса по футболу в Воронеже. Традиционно они проходят на полях воронежского стадиона «Стрела».

На этот раз в чемпионате участвуют 28 команд. По уровню мастерства они разделены на четыре дивизиона.

В дивизионах «Бразилия», «Испания» - по шесть команд, «Португалия» и «Франция» побольше - по восемь. В соревновании стартуют новые футбольные коллективы. Любопытно, смогут ли они дать бой старожилам.

В дивизионе «Бразилия» богатым на голы получился матч между командами «Молвест» и «КБХА» (9:2). А игра «Газпроектинжиниринга» и «Курьер Сервис Экспресса» была очень упорной - 2:1.

В дивизионе «Испания» футболисты «Электросигнала» разделили очки с «РВК-Воронеж» (1:1), в аграрном дерби «ЭкоНива Черноземье» разгромила «Авангард-Агро» (4:1), представители «ГК Боравто» не оставили шансов «Deutsche Telekom IT Solutions» (9:2).

В дивизионе «Португалия» гостей турнира порадовала обилием опасных моментов игра между «ДОМ.РФ» и «Воронеж-оил» (4:1). «Ростелеком» крупно обыграл «Квадру» (7:2), а СК ВЫБОР» переломил ход встречи с «Комусом» (5:1).

В дивизионе «Франция» одна из команд-старожилов турнира «Промсвязьбанк» мощно встретила новичка - «Дирекцию управления движением» (8:0). В упорной борьбе «Reksoft» все-таки удержал преимущество над «ЦентрЭлектроМонтаж» (1:0). Порадовали результативной игрой «Гидравлика СК» и «ВЭЗ» (5:3), а «КП ВО Единая дирекция» буквально разнесла «Hoff» (10:1).