На главной улице Воронежа под колеса иномарки попала девушка

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Во вторник утром на проспекте Революции в Воронеже 23-летний водитель на «Школе Рапид» сбил ровесницу-пешехода. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии пешеход получила различные травмы, пострадавшую «скорая» доставила в больницу. Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.

По данным полиции, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 123 ДТП, из них в Воронеже – 98. В двух авариях пострадали два человека, еще двое погибли.