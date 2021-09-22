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Происшествия22 сентября 2021 10:24

На главной улице Воронежа под колеса иномарки попала девушка

Пострадавшую доставили в больницу
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Во вторник утром на проспекте Революции в Воронеже 23-летний водитель на «Школе Рапид» сбил ровесницу-пешехода. Девушка переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате аварии пешеход получила различные травмы, пострадавшую «скорая» доставила в больницу. Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.

По данным полиции, за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 123 ДТП, из них в Воронеже – 98. В двух авариях пострадали два человека, еще двое погибли.