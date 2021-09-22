Погибшей в страшной аварии на улице Минской в Воронеже девочке было всего четыре года

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Полицейские установили личность погибшей вечером во вторник в ДТП на улице Минской несовершеннолетней пассажирки. Девочке было всего 4 годика. По словам очевидцев, ребенок в момент аварии вылетел через лобовое стекло. Вместе с девочкой в аварии погиб 69-летний водитель ВАЗ-21053. Водитель второй машины – 63-летняя женщина – получила травмы и сейчас находится в больнице.

Напомним, лобовое столкновение «пятерки» и «Ниссан Кашкай» произошло около 16 часов 21 сентября в районе дома №43а по улице Минской. Водитель ВАЗа выезжал со второстепенной дороги на главную и допустил аварию.

По словам воронежцев, это место давно печально известно у водителей. Выезд с платной трассы в сторону Репного организован таким образом, что водитель за отбойником не видит приближающихся по главной дороге машин, а выезжая, сразу оказывается на полосе встречного движения. Смертельные аварии здесь нередки. Горожане выразили мнение, что уж лучше запретить в этом месте левый поворот, чем продолжать печальную статистику.