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Спорт21 сентября 2021 19:54

Академия воронежского «Факела» будет играть в новой Юношеской лиге

Пока туда входят шесть команд
Юрий КОЗЛОВ
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В новой лиге юные футболисты из академии "Факела" сразятся со сверстниками из Липецка, Курска, Тамбова, Тулы и Брянска.

В новой лиге юные футболисты из академии "Факела" сразятся со сверстниками из Липецка, Курска, Тамбова, Тулы и Брянска.

Фото: с сайта ФК "Факел"

В Воронеже на заседании Совета «Союза федераций футбола «Центр» обсудили создание новой юношеской лиги. Ее рабочее название - ЮФЛ «Центр». О проекте подробно рассказал главный тренер академии «Факел» имени В.Г. Проскурина Вадим Эктов:

– Пока в новой лиге предполагают участие шести команд. Кроме нас, туда примут академии курского «Авангарда», тульского «Арсенала», Центр развития футбола «Металлург» (Липецк), «Академию футбола» (Тамбов) и футбольную школу 2-й категории «Динамо-Брянск». До конца ноября возможно включение в лигу других команд, их общее количество может достигнуть восьми или десяти. В первом розыгрыше будут участвовать команды 2007 года рождения, позже будут добавляться и другие возрасты.