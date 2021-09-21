В Воронеже мошенники отняли у женщины 355 тысяч рублей

Женщина обратилась в полицию только после того, как потеряла значительную часть сбережений. Фото: из архива «КП»

43-летней жительнице Воронежа позвонили незнакомцы, которые представились сотрудниками службы безопасности банка. Они заявили, что на женщину оформлен кредит и ей необходимо отменить заявку. А для этого якобы надо взять новый. Потом ей снова позвонили мошенники и представились уже сотрудниками правоохранительных органов. Аферисты сообщили, что некие хакеры уже оформили на женщину кредит и ей необходимо сообщить «код защиты», чтобы те не завладели этими деньгами.

Женщина продиктовала все данные, которые поступали в смс-сообщении и мошенники перевели 355 тысяч рублей, которые были взяты в кредит, по своим реквизитам. Только тогда их жертва обратилась в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество» (до шести лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД. – Всего 20 сентября было девять хищений денег с банковских счетов, из них три совершены дистанционно. Общий ущерб от них составил около двух миллионов рублей.

Полицейские в очередной раз напоминают об активизации мошенников, звонящих по схеме, связанной с отменой заявок на кредит. Очень часто мошенники убеждают граждан оформить заявку для отмены предыдущей и далее действуют по двум сценариям: либо переводят деньги через личный кабинет, либо просят потерпевшего их обналичить и зачислить на номера телефонов. Эта схема подробно разобрана в специальном ролике.

Стражи порядка советуют в случае звонков из банка сбросить вызов и самостоятельно перезвонить по бесплатному номеру на оборотной стороне пластиковой карты.

Если Вы стали жертвой мошенников, немедленно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02. Так вы увеличиваете шансы быстро найти аферистов.