В Воронежской области из-за «ковида» приостановили плановую госпитализацию

Если у вас нет "ковида", на плановое лечение в стационаре теперь шансов нет. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 20 сентября в Воронежской области из-за ситуации с «ковидом» приостановлена плановая госпитализация. Об этом сообщили в региональном управлении здравоохранения. Исключению делают только для:

1. медицинской помощи при обострении хронических заболеваний, которые могут быть смертельно опасны, в отделениях стационара, не задействованных при перепрофилировании коек для лечения пациентов с COVID-19;

2. случаев, когда в отношении пациента проводится процедура оформления медицинской документации в учреждениях социального обслуживания стационарного типа (для коек сестринского ухода, гериатрического и психиатрического профилей);

3. выписки из стационара одиноких пациентов, у которых отсутствует возможность организовать должный уход на дому (для коек сестринского ухода);

4. больных туберкулезом и пациентов с подозрением на туберкулез;

5. больных ВИЧ-инфекцией, а также пациентов с вирусными гепатитами, требующих стационарного лечения.

В департаменте здравоохранения также напомнили, что с 9 июля приостановили плановый консультативный прием взрослых и плановые диагностические обследования в поликлиниках. Причина все та же. Напомним, уже несколько дней число зараженных за сутки максимально приближено к 500-м, а количество смертей за сутки то чуть меньше, то чуть больше 30.