Под Воронежем перевернулся «КамАЗ» с семечками

Опрокинувшийся на бок грузовик перекрыл половину дороги. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Во вторник, 21 сентября, в 14.30 в селе Колодезное Каширского района опрокинулся на бок «КамАЗ» с семечками. Пост об этом ДТП разместил в паблике «Мой и твой Воронеж» Александр Черкас. Грузовик перекрыл половину дороги.

В областном управлении ГИБДД рассказали об обстоятельствах этой аварии:

- 56-летний шофер грузовика ехал в сторону Ростова-на-Дону. Он не справился с управлением. Машину вынесло в правый кювет. Водителю провели тест на алкоголь. Он показал, что шофер во время ДТП был пьян. В аварии никто не пострадал.